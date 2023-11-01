محافظ الشرقية: إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمشاركة في الرؤية التنموية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 9334 لسنة 2023 بإعادة المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسته وعضوية كلًا من الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندس لبني عبدالعزيز، نائبي المحافظ، المهندس محمد الصافي، السكرتير العام، المهندس سامي معجل، السكرتير العام المساعد، اللواء السعيد عبدالمعطي، السكرتير العام والخبير الوطني بمحافظة الشرقية سابقًا، الدكتورة ناهد مصطفى، الأستاذ المتفرغ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بجامعة قناة السويس، محمد محمد مصطفي، أمين عام جامعة قناة السويس سابقًا، ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظة خلال فترة الانعقاد ويتم تغييرهم بآخرين كل دورة انعقاد رئيس مركز ومدينة الزقازيق، رئيس مركز ومدينة منيا القمح - رئيس حي ثان الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية، أن اختصاصات المجلس الاقتصادي الاجتماعي هي: المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة، ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، ودعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية، ودعم المحافظة في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية وتقديم الدعم في تنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات.

اختصاصات المجلس الاقتصادي الاجتماعي

كما يختص المجلس دعم وضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط ترفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية والمشاركة في ترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، ودعم المحافظة في مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي اجتماعي، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات، ودعم المحافظة في تبني سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة وتقييم المشروعات.

كما قرر المحافظ تشكيل أمانة فنية للمجلس برئاسة اسماعيل محمد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ وعضوية كلًا من المهندسة نهى العزازي مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة – هاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة – رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق – الدكتورة شيماء أحمد مكتب السيد المحافظ – هبه عبد التواب رئيس وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني والداجني بالمحافظة – حسيني محمد الحسيني مدير إدارة متابعة الخطة بالمحافظة – سعيد أحمد عفيفي مدير إدارة المتابعة الإدارية بالمحافظة (أمانة السر).

أضاف محافظ الشرقية أن الأمانة الفنية للمجلس تتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وتنظيمه ووضع آلية عمل فاعلة في تنظيم محاضر الجلسات وتوثيقها، ومراجعة كافة الموضوعات واستيفائها من كافة الجوانب لعرضها علي المجلس، ووضع المقترحات والتوصيات التي تصدر من المجلس موضوع التنفيذ، إعداد تقارير دورية بما تم إنجازه من أعمال، على أن تعقد جلسات المجلس بصفة دورية على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك.