الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هند رشاد: مؤتمر مدبولى برفح رسالة باستمرار دعم مصر القضية الفلسطينية

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رفح وعقد مؤتمر صحفي، حملت رسائل هامة للعالم، أهمها استمرار دعم مصر القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى وهي تتحرك على كل المستويات بدءًا من القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة تعمل على حل هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة، التى يتعرض لها سكان القطاع الأبرياء من حجم دمار وضحايا كثر.

مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

وأكدت أن مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية سواء على حسابها أو الآخرين، علاوة على السعي نحو تحقيق الاستقرار والأمن للشعب الفلسطيني ومنطقة الشرق الأوسط أجمع من خلال تبنى حل عادل وشامل.

وأشارت إلى أن زيارة رئيس الوزراء إلى سيناء والكتية 101 حملت رسالة طمأنة واضحة للشعب المصري بأن مصر ماضية في مسار التنمية، الذي اعتزمته لصالح أرض الفيروز مهما واجهت من تحديات، كما أنها رسالة للخارج ترد فيها بقوة على أي مخطط يهدد المساس بأمن مصر القومي.

وتابعت أمين سر إعلام النواب أن استهداف إنشاء 4 مناطق لوجستية في شمال سيناء، وتطوير ميناء العريش الهدف منه تحويله لميناء دولي، يخدم خطى تحول مصر لمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، بما يخدم جميع أهالي شمال سيناء.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد معبر رفح، وأكد أن مصر ضد أى استهداف للمدنيين من أى جانب، وضد سقوط أى ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح: "مع هذه الأزمة غير المسبوقة في قطاع غزة ندعو العالم أن يدين سقوط الضحايا من كل جانب، فلا توجد أفضلية أو ميزة لجانب على جانب آخر، نحن ضد سياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة".

كما زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقر الكتيبة 101، يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء، ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء من مجلس النواب.

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