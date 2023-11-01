ياسمين فؤاد: انتهاء المرحلة الأولى من المفاوضات غير الرسمية لتمويل المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على مدار يومين، مع الوزراء الخمس المسئولين عن دعم دولة الإمارات العربية في تسهيل عملية التفاوض حول موضوعات مؤتمر المناخ COP28، بحضور السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ بوزارة الخارجية ومساعد وزيرة البيئة في عملية التفاوض.

وزيرة البيئة تختتم المفاوضات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28

يأتي هذا خلال مشاركة الدكتورة وزيرة البيئة بمشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 بأبوظبى بدولة الإمارات العربية، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس.

واختتمت وزيرة البيئة عملها في إنجاز المفاوضات غير الرسمية لآليات التنفيذ وتمويل المناخ على مدار يومي 30 و31 أكتوبر الجاري بأبوظبي بالإمارات.

وفي ذات السياق، اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد مع الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، لإحاطته بنتائج المشاورات غير الرسمية حول آليات التنفيذ وتمويل المناخ مع كل الأطراف المنضمة للاتفاقية، وكان من أهمها تأكيد جميع الأطراف على أهمية الوفاء بوعد ١٠٠ مليار دولار، والخروج بما يؤكد على ذلك خلال مؤتمر المناخ القادم COP28.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى تأكيد الدول الأطراف على الهدف العالمي الجديد للتمويل، متضمنًا التمويل من الموازنة العامة للدول المتقدمة والقطاع الخاص، مع التأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، موضحة أن المناقشات ركزت على أهمية تمويل التكيف ومضاعفته، خاصة في ظل ما في العالم من ظواهر مناخية حادة.

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وأكدت ياسمين فؤاد أن مصر ستستكمل العمل مع كندا من خلال الرئاسة المشتركة لتيسير المشاورات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28 حول آليات التنفيذ وتمويل المناخ، لتعزيز التعاون للخروج بموقف تفاوضي متوازن ومتوافق عليه وطموح، يفي باحتياجات الدول النامية ويترجم اتفاق باريس على أرض الواقع، ويسهم في توصيل التنمية لمستحقيها من شعوب الدول النامية.