الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسليم أجهزة التابلت المدرسى للصف الأول الثانوى بالمحافظات

أرشيفية
أرشيفية

تستعد مديريات التربية والتعليم، بمحافظات الجمهورية، لتسليم التابلت المدرسي، لطلاب الصف الأول الثانوي العام، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024.

الأوراق المطلوبة 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لحصول طلاب الصف الأول الثانوي على جهاز التابلت المدرسي، وتتمثل في التالي:

١.سداد قيمة 105 جنيهات مبلغ التأمين من خلال البريد المصري بالرقم القومي للطالب.

٢. يتوجه الطالب وولي الأمر إلى المدرسة التابع لها ويوقع ولي الأمر إقرارًا بتسلم جهاز التابلت.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 

ووفقا للخريطة الزمنية، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وتضع المدارس جدول امتحانات الترم الأول، والتي تختلف من محافظة لأخرى.

موعد تسليم التابلت المدرسي لطلاب أولى ثانوي عام 2024

وحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وتنتهي امتحانات الترم الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، لطلاب صفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكذلك امتحان الشهادة الإعدادية.

موعد إجازة نصف العام 2024

وعن موعد إجازة نصف العام 2024، سيكون من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، أي لمدة أسبوعين، للمدارس الحكومية الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات وكذلك لطلاب الجامعات.

موعد الفصل الدراسى الثانى 

وتبدأ الدراسة بعد نهاية إجازة نصف العام 2024  في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

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موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي 2024 والمستندات المطلوبة لاستلامه

وتعد هذه المواعيد قابلة للتغيير حسب الظروف التي قد تواجهها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الدراسي، كما تتغير من محافظة لأخرى.

امتحانات الفصل الدراسى الثانى لعام 2024

على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024،  وفق الخريطة الزمنية للعام الجاري يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، على أن تكون امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15  يونيو  2024، وامتحانات الدبلومات الفنية تبدأ يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

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