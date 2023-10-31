موعد تسليم التابلت المدرسي لطلاب أولى ثانوي عام 2024

موعد تسليم التابلت المدرسي لطلاب أولى ثانوي 2024 من أكثر التساؤلات التي يطرحها الطلاب وأولياء أمورهم عبر محركات البحث وعبر الجروبات الخاصة بالمدارس المقيدين بها خاصة مع اقتراب وضع جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023_2024 والتي ستعتمد اعتمادا كليا عليه مثل الأعوام السابقة.

موعد تسليم التابلت المدرسي لطلاب أولى ثانوي 2024

أكدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات استلام التابلت الدراسي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام الماضية استعدادا لتسليمه لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس خلال الأيام المقبلة (الأسبوع الأول من شهر نوفمبر) عقب انتهاء كافة إجراءات التسليم.

يذكر أن الامتحانات النهائية للفصلين الدراسيين الأول والثاني لطلاب 1 ثانوي عام ستجرى من خلال الجهاز اللوحي الدراسي عبر منصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تم إطلاقها للنهوض بالمستوى التعليمي للطلاب في المواد الدراسية واكتساب مهارات بشكل أفضل في ضوء الثورة التكنولوجية الحديثة.



المستندات المطلوبة لاستلام التابلت الدراسي 2023

يجب على طلاب الصف الأول الثانوي بجميع محافظات الجمهورية وأولياء أمورهم تجهيز الأوراق اللازمة والتي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستلام الجهاز اللوحي الدراسي ومشتملاته وفقا للمواصفات التي أعلنت عنها الوزارة وتتلخص الأوراق فيما يلي:-

صورة من شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

صورة من بطاقة ولي أمر الطالب المقيد بالصف الأول الثانوي.

إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في أحد فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري بجميع محافظات الجمهورية وصورتين من الايصال.

إقرار تسليم التابلت من المدرسة المقيد بها الطالب

إقرار تسليم التابلت موقع من ولي الأمر.

وتسلم الأوراق السابقة للمدرسة المقيد بها الطالب حتى يتم استلام التابلت الدراسي للطلاب للعام الدراسي الحالي 2023_2024.

رسوم التابلت الدراسي 2023_2024



عقب تحديد موعد تسليم التابلت المدرسي لطلاب أولى ثانوي 2024 يجب سداد الرسوم اللازمة للاستلام والتي قدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنحو 150 جنيها بخلاف المصروفات الدراسية للدراسة بالصف الأول الثانوي خلال العام الحالي 2023_2024.

ويتم تسليم إيصال الدفع للمدرسة المقيد بها الطالب وضمها للمستندات المطلوبة للاستلام ويتم ذلك قبل بداية التوزيع على الطلاب في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2023.

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