في عيد ميلاده.. محطات فنية في حياة محسن محيي الدين

يحتفل اليوم الفنان القدير محسن محيي الدين بعيد ميلاده الـ 64 عامًا، فهو من مواليد 1959، واكتشفه المخرج الكبير يوسف شاهين ليشارك بعدها في العديد من الأعمال الفنية المختلفة والمميزة.

اشتهر الفنان محسن محيي الدين بدور الفتى الطائش أو الشاب الجامعي ليكون وقتها من ضمن أبرز نجوم الثمانينيات حيث بدأ يكتشف موهبته منذ نعومة أظافره خاصة أنه كان يظهر في بعض البرامج التليفزيونية وهو في سن صغير.

تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاد الفنان محسن محي الدين، يرصد لكم “الدستور” في تقريره أبرز المعلومات عنه.

في عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن الفنان محسن محي الدين

في عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن الفنان محسن محيي الدين

تميز الفنان محسن محيي الدين، بملامح جذابة والتي ساعدته بشكل كبير في تقديم الأدوار الرومانسية أو الفتى الشقي، وكان له ظهور مميز في فيلم "أفواه وأرانب" أمام سيدة الشاشة النجمة فاتن حمامة، وتعد هذه محطة مهمة في بداية مسيرته الفنية والتعاون مع مخرج كبير مثل هنري بركات.

ومن أبرز أعماله الفنية التى ما زالت محفورة في قلوب جماهيره: "إسكندرية... ليه؟ - حدوتة مصرية - ليلة القبض على فاطمة - وداعًا بونابارت" وغيرها من الأعمال التي لا تنسى.

في عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن الفنان محسن محي الدين

تصريحات على لسان الفنان محسن محي الدين

كشف محسن محيي الدين عن بعض أسراره في أحد البرامج التليفزيونية إليكم أبرزهم:

قال إنه ظل 3 سنوات بدون شغل بعد فيلم “إسكندرية ليه” ودخل في حالة اكتئاب.

مسرحية "سك على بناتك" حققت نجاحًا أكبر من أفلامي مع يوسف شاهين.

وعن علاقته بزوجته نسرين، أشار إلى أن أكثر ميزة أحببها في نسرين عقلها وشخصيتها، متابعًا: "والدي رأي أن نسرين ستحتويني وتمني زواجنا".