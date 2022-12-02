محسن محي الدين: «الشعراوي قال الفن حلاله حلال وحرامه حرام»

كشف الفنان محسن محي الدين، عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية خلال لقاء تليفزيوني منذ قليل.

وقال خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض"، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة، إن مسرحية "سك على بناتك" حققت نجاحًا أكبر من أفلامي مع يوسف شاهين.

وأضاف أنه ظل 3 سنوات بدون شغل بعد فيلم “إسكندرية ليه” ودخل في حالة اكتئاب.

وعن علاقته بزوجته نسرين، أشار إلى أن هناك أكثر ميزة أحببها في نسرين عقلها وشخصيتها، متابعاً:" والدي رأي أن نسرين ستحتويني وتمني زواجنا".

وأكد أن حفلة شيريهان من أسباب قرار الاعتزال لأننا اكتشفنا زيفاً في المشاعر، مشيراً إلى أن الشيخ الشعراوي قال لنا الفن حلاله حلال وحرامه حرام.

وعن مهرجان القاهرة السينمائي وأزمة فساتين الفنانين، شدد أنه يجب الالتزام بـ"دريس كود" في مهرجان القاهرة السينمائي.