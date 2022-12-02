الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محسن محي الدين: «فيلم لـ يوسف شاهين يعادل قراءة 10 كتب»

جريدة الدستور

قال الفنان محسن محي الدين، إن التناول هو الذي يحدد ما إذا كانت فلوس الفن حلال أم حرام.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض"، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة، أن المخرج العالمي يوسف شاهين، حالة فريدة مختلفة عن الجميع على الرغم من وجود عظماء في تلك الفترة ومخرجين كبار مثل صلاح أبو سيف وحسن الإمام وغيرهم، ولكن كلاً منهم له اتجاه وفكر.

وأشار إلى أن يوسف شاهين كان له فكر مفتوح على العالم كله ومشاهدة فيلم واحد ليوسف شاهين تعادل قراءة 10 كتب لما تحمله من ثقافة سياسية واجتماعية ونفسية.

وأوضح أن يوسف شاهين كان يحب التمثيل للغاية ولكن كان لديه مشكلة في فمه، فكان يُخرج موهبته في الممثل الذي يعمل معه.

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