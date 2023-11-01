الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز بنصف نهائي الدوري الإفريقي 2023 والقنوات الناقلة

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

كلما اقتراب الوقت بل والساعات، أصبح البحث عن موعد المواجهة المرتقبة والمصيرية، التي تجمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي "السوبر ليج"، هو المتصدر الأول والأخيرة بكثافة شديدة على كافة محركات جوجل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي بالدوري الإفريقي

ويستضيف  الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي "ملعب الرعب"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي "السوبر ليج"، في نسختها الأولى تاريخيا.

ويأتي ذلك، لرغبة كلا الفريقين في الوصول إلى المباراة النهائية من البطولة الأحدث قاريا في نسخته الأولى تاريخيا، كخطوة أولية نحو التتويج باللقب القاري.

الأهلي، يسعى إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول الفوز والتأهل للنهائي، أما ثاني أهداف المارد الأحمر، تتمثل في الثأر ورد الاعتبار من المنافس والقضاء تمام على عقدة صن داونز، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف، لمحو أثار الخماسيات الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن صن دوانز الجنوب إفريقي، قد نجح في حسم مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعبه عصر الأحد الماضي، لصالحه بهدف نظيف.

بينما يحاول بطل جنوب إفريقيا، استمرار تأكد تفوقه على الأهلي وإقصاء المارد الأحمر من البطولة القارية، حتى يصبح الطريق متاح له لحصد اللقب.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي بالدوري الإفريقي

تنقل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكات قنوات أون تايم سبورت المختلفة، بالإضافة إلى شبكات قنوات أبوظبي الرياضية والمغربية الرياضية، وبي إن سبورت القطرية وSSC السعودية.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم، سواء عبر أون تايم سبورت الأولى أو الثانية، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

ويتأهل الفائز من مواجهة  الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي إلى المباراة النهائية من المسابقة، ومواجهة الفائز من المواجهة الأخرى التي تجمع بين الوداد المغربي والترجي التونسي، اليوم أيضا، في تمام الخامسة مساء.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح بطل المغرب بهدف نظيف.

موعد نهائي النسخة الأولى تاريخيا من الدوري الإفريقي

وتقام مواجهة الذهاب من المباراة النهائية في بطولة الدوري الإفريقي نسخة (2023)، يوم 5 نوفمبر الحالي، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته.

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