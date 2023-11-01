تشغيل أول مجزر للنعام بإحدى قرى حياة كريمة بالغربية

أعلن الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، صدور قرار من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالموافقة على ترخيص وتشغيل أول مجزر خاص بذبح طيور النعام وإنتاج لحوم نعام طازجة ومبردة.

المجزر الأول من نوعه في محافظة الغربية مرخص للنعام

وقال وكيل الوزارة إن هذا المجزر يعد الأول من نوعه في محافظة الغربية مرخص للنعام، ويقع في قرية مسجد وصيف مركز زفتى، على أن يتم تشغيل المجزر تحت الإشراف الفنى البيطرى من الهيئة العامه للخدمات البيطرية والممثلة فى مديرية الطب البيطري بالغربية.

وقد قامت لجنة من بعض أطباء الطب البيطرى، برئاسة وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، بزيارة المجزر والملحق به مزرعة لإعاشة وتجهيز النعام المعد للذبح.

من جانب آخر، صدق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تشغيل المستشفى البيطري المتنقل والذي تم استحداثه منذ بداية هذا العام، على أن يكون بمثابة وحدة بيطرية متنقلة لتقديم كافة الخدمات البيطرية التي تقدمها الوحدات البيطرية الثابتة في بعض قرى المحافظة، والبالغ عددها 134 وحدة بيطرية وبنفس الأسعار المخفضة والمدعمة المعتمدة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويقوم على تقديم الخدمات من خلال هذا المستشفى نخبة من أكفأ أطباء المديرية وإداراتها بجميع التخصصات.

وأعلنت المديرية بدء تلقي طلبات أهالي المحافظة بالقرى المختلفة للتوجه إلى هذه القرى وتقديم الخدمات البيطرية لهم، من خلال الطلبات المقدمة باسم الدكتور حاتم كمال أنور مدير المديرية، ليتوجه المستشفى البيطري لأي قرى بالمحافظة، مع إمكانية التواصل من خلال تليفون وفاكس المديرية رقم 0403332574 بجانب خطة المديرية للمرور على قرى مراكز المحافظة الأكثر احتياجًا.

ويعتبر تشغيل المستشفى البيطرى المتنقل بالغربية كوحدة بيطرية أحد فعاليات مشاركة مديرية الطب البيطري بالغربية ضمن احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر والعيد القومى للمحافظة.