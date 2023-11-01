مصطفى بكرى: زيارة رئيس مجلس الوزراء لشمال سيناء مهمة للغاية

أشاد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، بزيارة رئيس مجلس الوزراء لشمال سيناء، والتي شملت عدة قرى ومعبر رفح، ووصفها بالمهمة للغاية.

وقال "بكري"، في اتصال هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن رئيس الوزراء ألقى كلمة هامة أمام معبر رفح، حيث تطرق إلى قضايا الأمن القومي والتراب المصري والقضية الفلسطينية، وأكد على عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر، وعدم حل القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي طرف آخر.

وأضاف "بكري" أن رئيس الوزراء تبنى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحذر من التهديدات التي تواجه مصر، وأشار إلى استعداد المصريين للتضحية من أجل سيناء، وقال إن هذا هو الخط الصحيح والرؤية الصحيحة التي يؤمن بها جميع المصريين.

وتابع "بكري" أن رئيس الوزراء تحدث أيضًا عن التنمية في سيناء، وقال إنها لم تتوقف رغم مكافحة الإرهاب، وأن هناك مشروعات كبيرة تجرى في سيناء في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الوفد الذي رافق رئيس الوزراء كان كبيرًا ومتنوعًا، وشارك فيه إعلاميون وساسة ونواب من مختلف التوجهات، وعدد من الشخصيات الهامة والوزراء.