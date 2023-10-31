سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" مخرجات القمة العربية بالرياض

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الثلاثاء، إنه بناءً على طلب فلسطيني تم الاتفاق على عقد قمة الدول العربية بالرياض في 11 نوفمبر المقبل، كما تأتي بعد قرابة 33 يومًا من الحرب الإسرائيلية على فلسطين، خاصة أن أعداد الشهداء في ارتفاع متزايد.

أضاف الرقب لـ"الدستور"، أن القمة من الممكن أن تخرج بمُخرجات لتدعم صمود الشعب الفلسطيني، وآلية ممارسة ضغط الولايات المتحدة على الاحتلال، لوقف حربه على الشعب الفلسطيني المحاصر.

وتابع "نتمنى أن تكون هناك آليات ليس فقط، لتوفير مساعدات ووقف إطلاق النار الذي يتسبب في استشهاد العديد من الضحايا، وبالتالي فالمطلوب أن تكون هناك إجراءات حقيقية والعرب يمتلكون آليات كثيرة للضغط على الولايات المتحدة والتحالف الأوروبي لوقف نزيف الدم كل ساعة".

في السياق، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيصل إسرائيل الجمعة المقبل لعقد لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسئولين بارزين في تل أبيب.