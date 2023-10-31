محمد الباز: زيارة "مدبولى" لسيناء رسالة مهمة وتوقيتها مهم

أكد الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لسيناء التي شهدت حضورًا كبيرًا، تحمل رسالة مهمة وتأتي في وقت مهم.

وأشار الباز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc"، إلى أن الزيارة جمعت بين مختلف الأطراف من معارضين وأحزاب وفنانين وإعلاميين وأهالي سيناء، وأظهرت الصورة الحقيقية للتطورات التي تشهدها سيناء منذ عام 2014.

وقال، إن سيناء تحظى بمكانة خاصة لدى المصريين، وأنه كان ضروريًا تنمية هذه الأرض لإسعاد أهلها ولإفشال المخططات التي ترغب إسرائيل في تنفيذها.