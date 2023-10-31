الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"التعاون الإسلامى" تدين بأشد العبارات مجزرة الاحتلال فى مخيم جباليا

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية التي كان آخرها مجزرة مخيم جباليا التي اقترفتها قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، بتدمير حي سكني كامل ما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء من المدنيين الفلسطينيين.

وجددت المنظمة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني دعوتها الملحة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول الإمدادات الأساسية والإغاثة الإنسانية العاجلة الدائمة لهم.

حصيلة ضحايا مجزرة مخيم جباليا

وشهد العدوان الصهيوني على قطاع غزة اليوم مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد وجريح كحصيلة أولية؛ حيث استهدف منطقة سكنية مكتظة بالنازحين والمدنيين في وسط مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" كحصيلة أولية، وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن طائرات الاحتلال ألقت 6 قنابل، تزن كل واحدة منها 1000 كجم على مربع سكني في مخيم جباليا فأبادته بالكامل.

وقال شهود عيان إن "مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا" الذي يضم أكبر كثافة سكانية في القطاع؛ حيث يشمل قرابة الـ40 منزلًا.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري، إلى 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.

وأوضح التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء 8485 شهيدًا في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 21 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 125 شهيدًا والجرحى إلى 2050 جريحًا.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

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