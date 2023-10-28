منظمة التعاون الإسلامى تدعو للإسراع فى تقديم المساعدات العاجلة لغزة

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن أنها تتابع الأحداث المأساوية الجارية في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي خلف وراءه آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض، حسبما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأضافت التعاون الإسلامي، في بيان صدر عنها، أنها تتابع أيضا انهيار مئات المباني والبنية التحتية، وانقطاع الماء والكهرباء ونفاذ الوقود والدواء، فضلا عن النزوح الداخلي للشعب الفلسطيني تفاديا للقصف العشوائي.

وأشادت الأمانة العامة، بالدور الهام الذي تقوم به الدول الأعضاء في تقديم الإمدادات الغذائية والطبية والعينية، والاستجابة للاحتياجات الضرورية اللازمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الإنسانية الكبرى.

وأعربت عن أملها في استمرار تضامن دول المنظمة مع الشعب الفلسطيني لتقديم أقصى ما يمكن من مساعدات للتخفيف من آثار الكارثة الانسانية الراهنة، داعية الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ومؤسساتها العاملة في الشأن الإنساني، والمنظمات الانسانية في العالم الإسلامي بالإسراع في تقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني لمساعدته في مواجهة الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان البربري الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.