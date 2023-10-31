حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تنشر أبرز تصريحاته الداعمة لسيناء

نشر الحساب الرسمي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي جانبًا من أبرز تصريحاته خلال اللقاءات والفعاليات المختلفة حول سيناء، والذي أعرب فيه عن تقديره واعتزازه الكبيرين لهذه الأرض الغالية.

مصدر فخر الأمة

وقالت الحملة: "سيناء الأرض الطاهرة ومعبر الأنبياء وهى درة التاج المصري، ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية.. بهذه الكلمات وصف الرئيس السيسي أرض سيناء الغالية".

أضافت الحملة أن سيناء ليست مجرد بقعة جغرافية، بل هي تراثنا الحضاري ومكان للتعبير عن الهوية المصرية العريقة.

https://fb.watch/o11ImtITRZ/?mibextid=Nif5oz

تجمع كافة القوي في حب سيناء

وأشارت الحملة الي أنه على حب أرض الفيروز الطاهرة تجمّع كافة فئات المجتمع المصري من شباب، قوى سياسية ومدنية، مواطنين، مع أهالي سيناء لدعم القيادة السياسية والرئيس فيما يتعلق بأمن سيناء وأنها جزء لا يتجزأ من مصر.

كما لفتت الحملة إلي أن قضية سيناء ليست مسؤولية فقط لشبابنا الطموح، والقوى السياسية والمدنية المتحمسة، بل هي مسؤولية كل مواطن مصري يحب هذا الوطن ويرغب في رؤيته قويًا ومتحدًا.