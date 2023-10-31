الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

أطفال غزة يشكرون محمد رمضان.. والأخير يرد: "ربنا يحفظكم وينصركم" (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

وجه عدد من أطفال  قطاع غزة  الشكر للنجم محمد رمضان وذلك لدعمه الدائم للقضية الفلسطينية وتنديده بالاحتلال الاسرائيلي.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ظهر فيه ثلاث أطفال فتيات من داخل قطاع غزة يوجهن له الشك.

وعلق على الفيديو قائلًا: "بنات غزة يا أشجع بنات الدنيا.. أنا اللي بشكركم على بطولتكم وصبركم أنتم مثال لكل بنت عربية شجاعة عاشقة لتراب وطنها.. ربنا يحفظكم وينصركم".

محمد رمضان عن مجزرة النصيرات: "للصبر حدود.. احذروا الغضب العربى"

أدان النجم محمد رمضان ما ارتكبته قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء من مجزرة جديدة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد قصف الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي برج المهندسين المكون من 24 شقة سكنية فوق رءوس ساكنيها.

ونشر محمد رمضان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يندد بهذه المجزرة الجديدة والتي فاق عدد ضحاياها عدد مجزرة مستشفى المعمداني، وقال محمد رمضان خلال الفيديو: "إنما للصبر حدود صوتنا وصل لحكوماتنا العربية وأنا واثق وبحترم قرارات الحكومات العربية".

وأشار محمد رمضان خلال الفيديو، إلى أن ديننا الإسلامي أوصانا على احترام جميع الديانات اليهودية والمسيحية، وأننا ضد سياسات الحكومات الغربية والإسرائيلية، مطالبًا الإسرائيليين بالتظاهر أمام حكوماتهم من أجل الإسراع في وقف إطلاق النار بغزة.

وتابع في رسالة لإسرائيل والدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي: احذروا الغضب العربي اللي جيشه وشعبه أكبر بكتير من عدد سكانكوا كلكوا وقد أعذر من أنذر".

جاء هذا بالتزامن مع قصف الاحتلال مخيم جباليا مخلفًا أكثر من 400 شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال.

أطفال قطاع غزة غزة محمد رمضان فلسطين الإحتلال الإسرائيلي

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