الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل أول النواب: 4 حقائق أكدتها زيارة الوفد الحكومي لشمال سيناء

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين

أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة شمال سيناء، كشفت عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها حرص مصر قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا على حفظ أمن واستقرار مصر وحدودها وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من ارض سيناء الطاهرة والمقدسة.

وقال “ سعد الدين “ فى تصريحات له منذ قليل: ”الحقيقة الثانية تتمثل فى استمرار جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشييد المشروعات القومية العملاقة داخل أرض سيناء لتتصدر بؤرة اهتمامات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها”.

وتابع مُشيدًا بما حققته مصر من مشروعات تنموية كبيرة ومشروعات بنية أساسية من طرق وأنفاق ومحاور جعلت سيناء ترتبط ارتباطًا حقيقيًا بالوادي والدلتا بعد عقود طويلة من عدم الاهتمام بهذا الملف الذى يعد واحدًا من أهم الملفات للحفاظ على الأمن القومى المصرى وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية الى أرض سيناء.

 

txt

المستشار أحمد سعد الدين يرفع الجلسة العامة للبرلمان

txt

أحمد سعد الدين يلتقي رئيس لجنة شؤون القوميات بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني


وأكد وكيل أول مجلس النواب أن الحقيقة الثالثة هي تمثيل كل التيارات السياسية والحزبية والشعبية فى هذه الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الوزراء في شمال سيناء وهو ما يؤكد حرص الـ 105 مليون مواطن على الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر موجهًا التحية والتقدير لكل المصريين على دعمهم التام والحقيقى لسياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية خلال هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها المنطقة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والتى راح ضحيتها الالاف من الشهداء الابرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين.

وقال “سعد الدين”: الحقيقة الرابعة تتمثل فى الدعم الكبير والتضحيات الضخمة التي قدمها أبطال وصقور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لتحرير كل ربوع سيناء الغالية من براثن الارهاب موجهًا تحية قلبية على اعلان شيوخ القبائل وجماهير وأهالى سيناء خلال زيارة رئيس الوزراء دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل سيناء.

وأعرب المستشار أحمد سعد الدين عن ثقته التامة فى أن سيناء ستكون واحدة من أهم المناطق الواعدة اقتصاديًا وصناعيًا وزراعيًا وسياحيًا خلال المرحلة القادمة مناشدًا رجال الأعمال والاستثمار الوطنيين التوجه باستثماراتهم الى سيناء بعد الحوافز التشجيعية التى قررتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للاستثمار فى سيناء.

المستشار أحمد سعد الدين الدكتور مصطفى مدبولي شمال سيناء أرض سيناء المشروعات القومية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

أحمد موسى: هناك مخاطر من وجود قوات دولية من حلف الناتو على حدود معبر رفح

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

كيف تعامل “مبارك” مع المقترح الألمانى بتدويل معبر رفح؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"