نائب: السيسي حسم أمر التهجير ومصر لن تتخلى عن موقفها تجاه القضية الفلسطينية

أكد عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى عبر بكل وضوح وحسم للرئيس الأمريكى جو بايدن، عن مواقف مصر الثابتة من القضية الفلسطينية فى ظل الصراع المتصاعد فى قطاع غزة، بسبب الحرب التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على القطاع، والتى يصاحبها مخططات ينوى الطرف الإسرائيلى تنفيذه لتصفية القضية الفلسطينية.

قال خليل إن الرئيس أكد على أن مصر لم ولن تقبل التهجير للشعب الفلسطينى من أراضيهم إلى سيناء أو أى بلد أخرى، مشددًا على أن هذا الموقف يعبر عن الشعور الوطنى الفلسطينى معًا الرافض لمبدأ التهجير، والذى إن تم وهذا لن يحدث ـ فستموت معها القضية الفلسطينية وحلم الأشقاء فى إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه لن يقبل أى أحد أن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أى دولة من دول الجوار، كما أن الشعب الفلسطينى متشبث بأرضه، ولن يتركها مهما كان السبسبب، وسيظل عليها حتى لو هدمت منازله ومارست ضد جميع أشكال سياسات العقاب الجماعي.

اختتم عبد الوهاب خليل بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطينى ومقاومة للاحتلال والانتهاكات والقصف والحصار الذى يقعون تحته، مشددًا على أن هذا هو الموقف التاريخى لمصر الذى لن تتخلى عنه مطلقًا.