حملة السيسى الانتخابية: قضية سيناء مسئولية كل مواطن مصرى (صور)

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن تجمع فئات المجتمع المصري من شباب وقوى سياسية ومدنية ومواطنين مع أهالي سيناء لدعم القيادة السياسية والرئيس فيما يتعلق بأمن سيناء وأنها جزء لا يتجزأ من مصر، وذلك على حب أرض الفيروز الطاهرة.

وأكدت الحملة أن قضية سيناء ليست مسئولية شبابنا الطموح والقوى للسياسية والمدنية المتحمسة فقط، بل مسؤولية كل مواطن مصري يحب هذا الوطن ويرغب في رؤيته قويًا ومتحدًا، مشيرين إلى أننا نثق في قدرتنا كمجتمع على تحقيق التغيير الإيجابي والبناء، كما نشرت الحملة عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك» أبرز مشاهد تجمع القوي الشعبية على أرض سيناء اليوم.