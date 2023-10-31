الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عارف العكور لـ"إكسترا نيوز": سيناء أرض خصبة يمكن استغلالها فى الزراعة

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال عارف العكور، أحد مشايخ سيناء، إننا في مرحلة جديدة، من خلال تعمير سيناء، مشيرًا أن أبناء سيناء مصريون ولا بد من مشاركتهم في تنمية البلد.

 

وأشار العكور، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن سيناء أرض خصبة، حيث يمكن استغلالها في الزراعة لإنتاج محاصيل يمكن تصديرها وإدخال عملة صعبة للبلد.

 

ونوه بأن أرض سيناء لها طبيعة جغرافية خاصة، ونحن تحت راية القيادة المصرية، مطالبًا بأن تتم زراعتها بواسطة أولادها.

 

وأضاف العكور، أن سيناء غالية عند المصريين، بسبب الأرواح التي راحت على أرضها ليس في حرب أكتوبر فقط، بل على مر التاريخ من الهكسوس حتى وقتنا هذا.

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