الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الستات ميعرفوش يكدبوا": الأطفال أكثر إدمانا للسوشيال ميديا

الستات ميعرفوش يكدبوا
الستات ميعرفوش يكدبوا

قالت الدكتورة رانيا ممدوح، أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية قصر العيني، أن الأطفال الأكثر إدمانا للسوشيال ميديا بكافة أنواعه، ما بين 8 سنوات لسن 18 عاما.

وأضافت أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية قصر العيني، خلال استضافتها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على قناة cbc الفضائية، أن مصر تحتل المركز الثاني في العالم، في سوء استخدام مواقع السوشيال ميديا.

وقدمت ممدوح، عدد من النصائح، ومنها تأهيل الأمهات والأباء نفسيًا للتعامل مع مخاطر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى توعية المراهقين من خلال تحسين صورتهم الحقيقية.

ونوهت أستاذ مساعد الطب النفسي، أن الكثير من المراهقين يدمنون السوشيال ميديا بسبب ضعف الثقة بالنفس، الأمر الذي يدفعهم للتخفي وراء مواقع التواصل الاجتماعي.

الستات ميعرفوش يكدبوا الأطفال الدكتورة رانيا ممدوح أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية قصر العيني قناة cbc الأمهات والآباء

مواد متعلقة

تفاصيل خروج طفلة من رحم والدتها فى عملية قيصرية بدون تخدير بجباليا

"Leve Palestina".. تفاصيل أغنية سويدية داعمة لفلسطين (فيديو)

تعرف على مبادرة " فتيات السكينة" لعلاج المشاكل النفسية للنساء (فيديو)

440 شهيدًا.. إسرائيل قصفت مخيم جباليا بـ6 أطنان من المتفجرات الأمريكية

رئيس الوزراء: الدولة تسابق الزمن لتعمير سيناء

أستاذ أمراض جلدية يقدم روشتة للوقاية من تساقط الشعر وانتشار الحبوب

شيخ الطريقة الصوفية العلاوية بسيناء: نحن مع الرئيس السيسى فى كل القرارات

طبيب يوضح أحدث طرق علاج البشرة والشعر (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

400 شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهداف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

إعادة تدوير هلاوس التهجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"