"الستات ميعرفوش يكدبوا": الأطفال أكثر إدمانا للسوشيال ميديا

قالت الدكتورة رانيا ممدوح، أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية قصر العيني، أن الأطفال الأكثر إدمانا للسوشيال ميديا بكافة أنواعه، ما بين 8 سنوات لسن 18 عاما.

وأضافت أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية قصر العيني، خلال استضافتها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على قناة cbc الفضائية، أن مصر تحتل المركز الثاني في العالم، في سوء استخدام مواقع السوشيال ميديا.

وقدمت ممدوح، عدد من النصائح، ومنها تأهيل الأمهات والأباء نفسيًا للتعامل مع مخاطر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى توعية المراهقين من خلال تحسين صورتهم الحقيقية.

ونوهت أستاذ مساعد الطب النفسي، أن الكثير من المراهقين يدمنون السوشيال ميديا بسبب ضعف الثقة بالنفس، الأمر الذي يدفعهم للتخفي وراء مواقع التواصل الاجتماعي.