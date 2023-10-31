الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعرف على مبادرة " فتيات السكينة" لعلاج المشاكل النفسية للنساء (فيديو)

الستات ميعرفوش يكدبوا
الستات ميعرفوش يكدبوا

قالت الدكتورة رانيا ممدوح، أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية قصر العيني، إن أي مدخنة تخشى الذهاب لأطباء القلب والصدر، خوفًا من عدم قدرتها على الإقلاع.

 

وأشارت أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية قصر العيني، خلال استضافتها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على قناة cbc الفضائية، أنها أنشأت برنامج "فتيات السكينة" وهو برنامج يختص بعلاج المرأة من كافة المشاكل النفسية بشكل محترف.

 

وأضافت أن البرنامج يسهم في تخلص السيدات والفتيات بكافة الأعمار من كافة السلوكيات الإدمانية، سواء التدخين، المخدرات، والمشاكل السلوكية المرتبطة بالاضطرابات النفسية.

الستات مايعرفوش يكدبوا فتيات السكينة المشاكل النفسية للنساء الدكتورة رانيا ممدوح أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية القصر العيني أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية القصر العيني الستات ميعرفوش يكدبوا الدكتورة رانيا ممدوح الطب النفسي

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