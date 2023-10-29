الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

السيناريست محمد عز الدين وزوجته مروة عيد في ضيافة "الستات مايعرفوش يكدبوا".. اليوم

الستات مايعرفوش يكدبوا
الستات مايعرفوش يكدبوا

يستضيف  برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" اليوم الأحد، ثنائي متميز في عالم الفن وهو السيناريست محمد عز الدين وزوجته الفنانة مروة عيد والتي تقدم حاليًا مسلسل "صوت وصورة" والذي أثار إعجاب الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي عقب إذاعته عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحقق نجاحا كبيرا خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية أبرزها التحرش والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وتكشف مروة، خلال الحلقة عن كواليس التصوير، وردود الأفعال التي تتلقاها على دورها فى المسلسل، والتعاون مع النجمة حنان مطاوع.  

محمد عز الدين يكشف كواليس الكبير أوي فى الستات ميعرفوش يكدبوا 

كما يتحدث السيناريست محمد عز الدين خلال حواره بالبرنامج الذي تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري ومها الصغير ويذاع يوميًا في الثالثة عصرًا على قناة "CBC" عن أعماله الدرامية المتميزة والتي كان بينها مسلسل "الكبير أوي" بأجزائه السبعة كما سيكشف للجمهور عن أحدث أعماله التي يكتبها.

 

البرنامج يستضيف أيضًا في فقرة خاصة ضيوف للحديث عن أسباب معاناة بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تقييد محتواهم وعدم وصوله إلى متابعيهم بشكل جيد، ويعرض خلالها الدكتور أحمد حنفي خبير أمن المعلومات أهم الخطوات التي يجب اتباعها حال عدم وصول المحتوى للمتابعين وكيفية تنشيط الحسابات خاصة الربحية، كما يقدم نصائح هامة للتفريق بين الحسابات الوهمية من الحسابات الحقيقية.

برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

كما يقدم  برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، خلال الحلقات فقرات متنوعة ويسلط الضوء على النماذج الإيجابية والناجحة، كذلك يقدم الأخبار الخدمية والاجتماعية التي تهم الأسرة والطفل ويخصص يوميًا فقرة لعمل أشهى الأكلات بأقل الإمكانيات من تقديم الشيف محمود سعد.

الستات ميعرفوش يكدبوا برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا السيناريست محمد عز الدين الفنانة مروة عيد مسلسل صوت و صورة

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