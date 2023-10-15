الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الستات مايعرفوش يكدبوا".. أمير شاهين يكشف سر بعده عن مهنة الطيران

أمير شاهين
أمير شاهين

حل النجم أمير شاهين، اليوم ضيفًا ببرنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، وذلك بعد نجاح دوره في مسلسل "الفريدو" والذي تفاعل معه الكثير من محبي الدراما.

 

قال شاهين، إن التمثيل من الأحلام التي كانت تراوده منذ الصغر، على الرغم من دراسته للطيران، حيث أكد أن الفن والتمثيل من الأمور التي ترسم له البسمة والسعادة.

أضاف شاهين أنه مثل في العديد من الأعمال الفنية منذ الصغر، وحصل على عدة جوائز، الأمر الذي دفعه لخوض تجربة التمثيل والتنازل عن الطيران.

"أنا فخور بأنى شقيق إلهام"، هكذا علق أمير شاهين على علاقته بالفنانة القديرة إلهام شاهين، حيث أكد أنها كانت سبب في ما أنا عليه الآن.

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يوضح من يحق له التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الستات مايعرفوش يكدبوا امير شاهين النجم أمير شاهين الطيران الفريدو الستات مبيعرفوش يكدبوا فضائية CBC

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