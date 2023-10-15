"الستات مايعرفوش يكدبوا".. أمير شاهين يكشف سر بعده عن مهنة الطيران

حل النجم أمير شاهين، اليوم ضيفًا ببرنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، وذلك بعد نجاح دوره في مسلسل "الفريدو" والذي تفاعل معه الكثير من محبي الدراما.

قال شاهين، إن التمثيل من الأحلام التي كانت تراوده منذ الصغر، على الرغم من دراسته للطيران، حيث أكد أن الفن والتمثيل من الأمور التي ترسم له البسمة والسعادة.

أضاف شاهين أنه مثل في العديد من الأعمال الفنية منذ الصغر، وحصل على عدة جوائز، الأمر الذي دفعه لخوض تجربة التمثيل والتنازل عن الطيران.

"أنا فخور بأنى شقيق إلهام"، هكذا علق أمير شاهين على علاقته بالفنانة القديرة إلهام شاهين، حيث أكد أنها كانت سبب في ما أنا عليه الآن.