عضو التحالف الوطني: الدولة مازالت ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة في سيناء

أكد محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن زيارة د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم إلى سيناء وتفقده لعدد من المشروعات القومية تأتي في إطار جهود الحكومة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في سيناء.

تنمية سيناء

وأضاف سيف، خلال تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية تولي أرض سيناء اهتماما كبيرًا، فمنذ تولي الرئيس السيسي الحكم، وبدأت القيادة السياسية فى تطهير أرض سيناء من براثن الإرهاب والفوضي، ثم بدأت فى تنمية وتعمير أرض الفيروز، موضحا أن سيناء شهدت نهضة حقيقية كبيرة فى جميع المجالات.

استمرار التنمية رغم التحديات

أشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها عملية التنمية في سيناء، إلا أن الحكومة المصرية ظلت ملتزمة بتحقيق أهدافها وتحويل سيناء إلى واحدة من أكثر المناطق ازدهارًا في مصر والمنطقة بأكملها.

وأوضح سيف أن زيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء إلى محافظة شمال سيناء، برافقه وفد رفيع المستوى من اتحاد قبائل ومشايخ شمال سيناء وعدد من الإعلاميين والصحفيين، جاءت للتأكيد أيضًا أن مصر لم ولن تفرط فى أي شبر من أرض سيناء العزيزة، مهما كانت التضحيات.