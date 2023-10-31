كريم مصيلحى: زيارة مدبولى لسيناء تحمل العديد من الرسائل

أكد كريم مصيلحي، الأمين العام المساعد بأمانة المواطنة بحزب حماة الوطن، أن سيناء تشهد طفرة غير مسبوقة فى المجالات المختلفة ومنها جوانب التعليم والخدمات الصحية، إضافة إلى المجتمعات العمرانية وتنفيذ عدد من المشروعات السياحية، مثمنًا زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر الكتيبة 101 بالعريش ولقاءه بشيوخ وعواقل سيناء.

وقال مصيلحي إن كلمة رئيس الوزراء والمؤتمر الصحفي أمام معبر رفح، حملت العديد من الرسائل والتى تؤكد تمسك مصر بأرضها، والتأكيد على عدم المساس بأمن واستقرار شعبها، مشيرًا إلى أن كلمة رئيس الوزراء أكدت استكمال مسيرة التنمية فى سيناء والاستفادة من كافة المقومات الطبيعية بها.

وأضاف مصيلحي أن إعمار شبه جزيرة سيناء كان أحد التحديات التى واجهت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، واليوم تؤكد الدولة نجاحها وقدرتها على تخطي الصعاب، وإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، موضحًا أن الدولة خاضت حربًا ضد الإرهاب امتدت لسنوات حتى تتمكن من تحريرها كاملة من جماعات الإرهاب والتطرف وتطلق عهدًا جديدًا من التنمية والتطوير.

وأشار مصيلحي إلى أن استكمال المشروعات التنموية هو رسالة قوية بقوة الدولة المصرية وتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى مجالات المياه والصرف والرى والزراعة والتعليم وغيرها من المشروعات الخدمية باستثمارات أكثر من 600 مليار جنيه تتضمن 208 مشروعات فى كافة القطاعات.