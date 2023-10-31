رئيس الوزراء: الدولة تسابق الزمن لتعمير سيناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمشايخ شمال سيناء، إننا نعوض ما تم التقصير فيه خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الدولة تسابق الزمن لتعمير سيناء لأهلها.

وأضاف مدبولي، خلال زيارته لسيناء، أن الزيارة تأخرت حيث كان مقررًا لها أول أسبوع من أكتوبر، ولكن الأحداث التي تشهدها غزة، كانت سببًا في تأخير هذه الزيارة الهامة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد بدأ زيارة موسعة لمحافظة شمال سيناء، صاحبه كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما رافقه وفد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب السياسية، وعدد كبير من القيادات الإعلامية البارزة.