شيخ الطريقة الصوفية العلاوية بسيناء: نحن مع الرئيس السيسى فى كل القرارات

قال الشيخ عرفات خضر، شيخ الطريقة الصوفية العلاوية، خلال الجلسة التي جمعت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع قبائل وعوائل شمال سيناء، إنه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل القرارات.

وأضاف شيخ الطريقة الصوفية العلاوية، الرئيس عبدالفتاح السيسي: "غدًا في الأيام القريبة سنكون أمام صناديق الاقتراع سننزل ونختار السيسي رئيسًا للجمهورية"، مضيفًا أن كل شيوخ شمال سيناء وراء الرئيس السيسي لعمارة الأرض.

وأضاف خضر، أن شمال سيناء معه في كل قرار يأخذه، وأننا سنكون حائط الصد ضد كل معتدٍ وكل من تسول له نفسه أن يثير في أرضنا الخراب.