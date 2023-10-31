الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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سياسي

"قوى عاملة النواب" تشيد بقرار السيسي اطلاق المرحلة الثانية من تنمية شمال سيناء

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل

أشاد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، بقرار الرئيس السيسي إطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، مشيرا إلي أن قيام د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الثلاثاء، بإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، نيابة عن الرئيس أثلج صدور ملايين المصريين، معتبرا ذلك تحولا جديدا في جعل سيناء آمنة مستقرة فيها تزدهر حركة البناء والتعمير.

وأشار رئيس لجنة قوي عاملة النواب إلى أن العمل الحقيقي لتنمية سيناء بدأ في عهد الرئيس السيسي، بالقرار الاستراتيجي بإطلاق المشروع القومي لتنمية سيناء جنبا إلي جنب مع دحر الإرهاب في 2014، موضحا أن المشروع بدأ بإنشاء بنية تحتية في سيناء بدأت من  خلال طرق وخطوط مياه وصرف صحي وانفاق.

وأثنى عبد الفضيل على كلمة د. مصطفي مدبولي، التي استعرض فيها أبرز محاور خطة التطوير الاستراتيجي لتحقيق التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء، المقرر تنفيذها لتحويل مناطق سيناء لأماكن جاذبة تستغل كل مقوماتها من السياحة والاستثمار والثروات بأنواعها وهو ما اعتبره تحولا جديدًا فى جعل سيناء آمنة مستقرة فيها تزدهر حركة البناء والتعمير.

إطلاق المرحلة الثانية من تنمية شمال سيناء بإنفاق 363 مليار جنيه

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وقال رئيس قوي عاملة النواب إن رئيس مجلس الوزراء كشف خلال كلمته عن أن  الدولة المصرية تستهدف انفاق 363 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة لتنمية محافظة شمال سيناء، فضلاً عن إقامة 300 مشروع تنموي في 6 مراكز بالمحافظة، وأن هناك خطة مشروعات ضخمة في التعليم العالي والصحة في سيناء، بالإضافة إلي تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مُخططة باستثمارات 2.5 مليار جنيه، مستهدفين ربط سيناء بمصر ربطًا كاملًا بكل وسائل الربط من طرق وموانئ وسكك حديدية ومطارات، موضحا أن أبناء شمال سيناء يجدون فرص عمل كبيرة خلال السنوات القادمة وبتمويل ميسر، لافتا إلى أن ما تم إنفاقه خلال السنوات العشر الماضية بلغ 283 مليار جنيه في مشروعات بالمحافظة.

كما كشف مدبولي أن الدولة تنفذ مشروعات ضخمة يفوق تمويلها السد العالي بثلاثة اضعاف، كما ترصد الحكومة 115 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات إسكان بإقامة 21 تجمع سكني في المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأشاد النائب عبد الفضيل برؤية الدولة المصرية في جعل شمال سيناء مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا، وحرصها على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء، مؤكدا أنه لا تنمية حقيقية دون مشروعات اقتصادية كبرى، وأن الدولة تسعى لاستقطاب مشروعات ضخمة تجعل من هذه المنطقة نقطة جذب استثمارات عالمية.

واختتم عبد الفضيل تصريحاته قائلاً إن إطلاق المرحلة الثانية من تعمير شمال سيناء رسالة واضحة للعالم بأن مصر لن تسمح بأن يتم فرض عليها أي شيء، وأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، لن يحدث وفي كل الأحوال "لن يحدث على حساب مصر أبدًا ".

القوى العاملة الضرائب السيسي سيناء مجلس الوزراء الرئيس السيسي حركة البناء والتعمير

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