الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المهن الموسيقية" تمنع التعامل مع العازف محمد عبدالسلام

عازف الأورج محمد
عازف الأورج محمد عبد السلام

أصدرت  نقابة المهن الموسيقية بقيادة المطرب مصطفى كامل، قرارا بمنع التعامل مع عازف الأورج محمد عبدالسلام وجاء نص قرار نقابة الموسيقيين: "يمنع منعًا باتًا تعامل أعضاء نقابة المهن الموسيقية عاملين ومنتسبين (مطرب - مطربة - عازف) مع عازف الأورج محمد عبدالسلام والظهور معه في أي فقرات غنائية (أفراح - حفلات - برامج)".

وأضاف البيان: وذلك لمخالفته قرار إيقافه عن العمل الصادر من النقابة، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم التعامل مع المخالفين بكل حزم ومنها الشطب وإلغاء التصريح السنوي.

 

وقف عازف الأورج محمد عبدالسلام عن العمل

كانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت منذ فترة إيقاف عازف الأورج محمد عبدالسلام عن العمل، وذلك لعدم حضوره أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء فيه: "بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن السيد محمد عبدالسلام معوض أحمد (عازف أورج)، حاصل على تصريح سنوي نظرًا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده".

وتابع البيان: "لذلك قررت نقابة المهن الموسيقية طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته واللائحة الداخلية، وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده".

وكشف سكرتير نقابة المهن الموسيقية، في تصريح سابق لـ"الدستور"، عن قرار النقابة الأخير تجاه عازف الأورج الشهير عبدالسلام بعد سداده جزءًا من المبلغ المستحق وقدره ١٠٠ ألف جنيه.

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