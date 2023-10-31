الأنبا موسى يفتتح معرض الحرف اليدوية التراثية بالكاتدرائية

يفتتح عدد من أساقفة الكنيسة القبطية، الأرثوذكسية، مساء اليوم، فعاليات معرض المنتجات اليدوية الكنسية، ومن بينهم الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط البلد، وذلك بقاعة الأنبا اثناسيوس الرسولي أسفل الكاتدرائية

يشارك في المعروضات مرسم دير الشماسة فيبي، وعدد من الأديرة القبطية الأرثوذكسية من بينها دير القديسة دميانة، وأديرة وجه قبلي، وبحري.

ويأتي المعرض برعاية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في إطار اهتمامه بدعم الحرف اليدوية التراثية.

في سياق متصل، يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح غدًا، "صلاة تجنيز مثلث الرحمات" نيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين، وذلك من الكنيسة البطرسية - العباسية.



ومن المقرر أن يُشارك في صلوات الجنازة عددًا من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر.