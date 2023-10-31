الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

قيادى بـ"حماة الوطن": الاستثمار والإعمار الركيزة الأساسية لحماية الأوطان

المهندس أحمد تيسير
المهندس أحمد تيسير

أكد المهندس أحمد تيسير، أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في محافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء، كانت رسالة صريحة وواضحة للعالم كله حول موقف الدولة المصرية بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة ولكل مواطن على أرض مصر بأنه لا قبول للحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ولا حل للازمة الفلسطينية والإسرائيلية إلي بإقامة الدولتين جنبًا الي جنب والعودة إلى حدود ما قبل يونيو 1967.

وأشار أمين "اقتصادية حماة الوطن" إلى أن مصر عازمة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في سيناء ضمن استراتيجيات بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أنه تم تنفيذ مشروعات في سيناء بأكثر من 600 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من تعمير سيناء وتنميتها.

وأضاف أن الدولة نستهدف تنفيذ مشروعات تعليمية في شمال سيناء بقيمة 8.7 مليار جنيه و8.3 مليار جنيه في الخدمات الصحية ومشروعات أخرى بـ363 مليار جنيه بالمرحلة الثانية لتنمية سيناء.

 

الجدل والشائعات

 
وأشار "تيسير" إلى أن تصريحات رئيس الوزراء اليوم تقضي على الجدل والشائعات التي تردد في الخارج من بعض الدول والحكومات الأجنبية والهدف منها ضرب النسيج المصري وحدوث انقسام لتنفيذ مخططهم الخبيث وتهجير الفلسطينيين قسرًا، وأوضح أن البناء والاقتصاد والاستثمار والإعمار هي الركيزة الأساسية لحماية الأوطان ومصر تعمل بكل قوة في هذا الاتجاه طول السنوات العشر الماضية.

وأكد أن الشعب المصري يثق في قيادته الرشيدة الممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعبور بمصر إلى بر الأمان، وجموع الشعب المصري يلتفون حول رئيسهم ويدعمونه في كل قرارات يتخذها لصون وحماية مصر والمصريين.

المهندس أحمد تيسير حزب حماة الوطن محافظة شمال سيناء الدولة المصرية تهجير الفلسطينيين

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