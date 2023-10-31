أحد مشايخ سيناء: سنظل خلف القيادة السياسية والجيش الوطنى حتى النهاية

قال أحد مشايخ سيناء، إن القوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها تقف كتفًا بكتف بجانب المواطنين في سيناء.

مشايخ سيناء

وأكد أحد مشايخ سيناء، خلال حواره بجلسة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أبناء سيناء متكاتفون مع القوات المسلحة والأجهزة المعنية، ومثلما تم القضاء على الإرهاب بفضل تكاتف المواطنين في سيناء مع القوات المصرية سيظل هذا التكاتف والتعاون هو سيد الموقف في العملية التنموية الشاملة التي تشهدها المحافظة الآن.

تنمية سيناء

وتابع: "وعد وعهد قطعناه على أنفسنا بأننا سنظل نساند القوات المسلحة في مهمتها التنموية والتأمينية لهذه المحافظة في ظل القيادة الرشيدة".