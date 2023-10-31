الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

معهد المشورة والحكمة بالدقي يطلق دورة جديدة للمقبلين على الزواج

كنيسة
كنيسة

يطلق معهد المشورة والحكمة بالدقي،  التابع لإيبارشية الجيزة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دورة جديدة خلال شهر  نوفمبر المقبل، للمقبلين على الزواج تستمر على  مدار شهر.

 وأعلن المعهد أن الدورة ستركز على الموضوعات التي تخص المشورة المسيحية  للمخطوبين والمقبلين على الزواج، بهدف تأهيلهم لتكوين أسرة جديدة.

 وأشار المعهد إلى أن أن هناك شروط  للحصول على شهادة اجتياز الدورة من بينها ضرورة اجتياز الاختبارات التحريرية والحضور بنسبة أكثر من 70%.

ويحاضر بالدورة عدد من الخبراء في المشورة المسيحية،  والأطباء النفسيين المختصين في العلاقات الاسرية.

وتطلق إيبارشية الجيزة دورات شهرية في مجال المشورة المسيحية للمقبلين على الزواج،، والتي اعتبرتها الكنيسة شرطًا أساسيًا،  لإتمام مراسم الزواج الكنسي، وفقا لقرارات الكنيسة منذ حوالي 6 سنوات،بهدف تأهيل الشباب على تكوين أسرة مسيحية بشكل سليم.

وتواصل الكنائس الأرثوذكسية منح المقبلين على الزواج كورسات المشورة الأسرية.

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