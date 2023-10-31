الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والنيابة الإدارية لدعم التوعية القانونية

توقيع اتفاقية تعاون
توقيع اتفاقية تعاون بمكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بينها وهيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأعرب الدكتور زايد عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة قضائية تعتبر أحد اركان الدولة الأساسية، مؤكدًا أن الدولة لا تستطيع أن تعمل وتستمر وتتخذ أي قرارات صائبة ومستقيمة وأخلاقية وعادلة إلا إذا استندت إلى قانون.

وأضاف أن كل مؤسسات الدولة تدار من خلال قانون إداري والجميع يعلم مدي تعقيدات هذا القانون وتفاصيله لذلك لا يمكن لأي مؤسسة أن تستغني عن الإستشارات والخدمات التي يمكن أن تقدمها النيابة الإدارية.

وذكر “زايد” أن مكتبة الإسكندرية حريصة على توطيد العلاقة مع هيئة النيابة الإدارية من خلال الأنشطة وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات وتبادل الخبرات والتدريب من أجل زيادة الوعي القانوني لدي موظفي الدولة ومنهم موظفي المكتبة. 

وقال إذا استطاع كل فرد أن يفهم حقوقه وواجباته سيؤدي واجبه بشكل جيد، مؤكدًا أن دور المكتبة هو تعميق الوعي عن طريق إتاحة كل قنوات المعلومات والامكانيات والمصادر الموجودة في المكتبة من أجل تعاون مثمر.

وأضاف  أنه من أجل إقامة جمهورية جديدة علينا أن نبني إنسان يعرف مفهوم الحق والواجب والعطاء واحترام الأخر وهذا من خلال معرفته للقوانين.

وتقدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالشكر والتقدير للدكتور زايد أحد رموز العطاء ونشر الثقافة.  

كما أعرب رئيس الهيئة عن سعادته لوجوده في المكتبة هذا الصرح العظيم ومركز نشر المعرفة والتفاعل بين الشعوب.

وأضاف أن الهدف من بروتوكول التعاون هو تنمية مهارات السادة أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم علميا وتثقيفيًا والإرتقاء بالمستوي القانوني وذلك من خلال تنظيم البرامج والندوات. 

 وقال ان الهيئة تتطلع إلي الإستفادة من خبرات وإمكانيات مكتبة الإسكندرية في تطوير المكتبة العامة للنيابة الإدارية وذلك في إطار إقامة الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقب توقيع الإتفاقية أهدي الدكتور زايد كتاب "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية" للمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية كما قدم سيادة المستشار درع الهيئة للمكتبة.

مكتبة الاسكندرية اتفاقية تعاون هيئة النيابة الإدارية الوعي القانوني الجمهورية الجديدة

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