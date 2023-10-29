"حقوق المرأة بمصر القديمة" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، التابعان لقطاع التواصل الثقافي، محاضرة بعنوان: "حقوق المرأة في مصر القديمة"، وذلك يوم الاثنين، 30 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 5.00 مساءً؛ بمبنى المكتبة الرئيسي، قاعة شراع الدور الثالث (F3).

تُلقي المحاضرة الدكتورة منال فوزي؛ مدرس التاريخ والحضارة المصرية القديمة بقسم الإرشاد السياحي، المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية "إيجوث".

تتناول المحاضرة علاقة أفراد الأمة المصرية القديمة من رجال ونساء وكيف كانوا في وحدة اجتماعية مترابطة تسودها النظرة التقدمية إلى النساء، وتوجهها العلاقة بين الرجل والمرأة القائمة على مبادئ إنسانية خالصة، ويتوجها الإيمان الصادق برسالة المرأة ودورها المهم في المجتمع.

مكانة المرأة في العصور المختلفة

وتلقى المحاضرة الضوء على أن المرأة في مصر القديمة قد حظيت بمكانة متميزة لم تحظ بها المرأة في شتى المجتمعات والحضارات الإنسانية القديمة، مثل المجتمع اليوناني والروماني حيث عشن أسيرات العادات والتقاليد والقيود الصارمة في كنف الرجل.

وتشهد آثار الحضارة المصرية بذلك من خلال تمثيلها بهيئة مساوية للرجل في تماثيل منفردة أو مزدوجة أو تماثيل عائلية، كما تظهر في مناظر ونقوش المقابر بكامل أناقتها وزينتها إلى جوار الرجل تشاركه بشكل كبير في الحياة الاجتماعية وهذا انعكس بالإيجاب على وضعها القانوني، إذ اعترف القانون المصري القديم بحقوقها بالتساوي مع الرجل.

وتظهر تلك المساواة في حقها في الميراث، والملكية، والوصاية، والتصرف في الأموال وكذلك تمتعت المرأة بأهلية قانونية كاملة أمام القضاء، كأهلية الشهادة وحلف اليمين. وتمتعت ايضًا بكامل حريتها في اختيار زوجها وحقها في إنهاء الزواج والحصول على مستحقاتها المالية كافة.