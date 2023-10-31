الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بمرور 103 عام على بناء كنيسة تاريخية في أبو قير

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح صحفي له، إنه تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس بمرور 103 عام على بناء كنيسة تاريخية في منطقة أبو قير بالإسكندرية هذه الكنيسة تقع قرب البحر المتوسط في منطقة أبو قير التي تبعد حوالي 20 كم عن الإسكندرية.

معلومات عن الكنيسة

المنطقة التي فيها الكنيسة كانت تُسمى "كانوبي" حتى القرن الخامس، ودعيت فيما بعد باسم "أفا كير"، والذي تحَور إلى "أبو قير"، تيمنًا باسم القديس كيروس الذي كان طبيبًا في الإسكندرية، واستشهد فيها في القرن الثالث الميلادي على عهد الإمبراطور دوقلديانوس.

وكان قد تراس البابا ثيؤدوروس احتفالات الكنيسة بالمئوية الاولى عام 2020 وشارك في القداس الإلهي المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والوكيل البطريركي بالقاهرة، والمتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، ورئيس دير مار سابا البطريركي بالإسكندرية الأسقف جرمانوس. ولفيف من كهنة الإسكندرية.

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