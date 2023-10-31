مظاهرة تطالب برحيل السفير الفرنسى من لبنان

تظاهر عدد من الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الحرب في غزة.



تأتي المظاهرة أمام السفارة الفرنسية بدعوة من بعض الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية؛ "تنديدًا بالتصريحات والمواقف المشينة للرئيس الفرنسي ماكرون وتأكيدًا على حق المقاومة في تحرير أرضها والدفاع عن شعبها، واستنكارًا للإرهاب الأمريكي الصهيوني الغربي، وانتصارًا للدماء الزكية لشعبنا المظلوم في غزة".



وحمل المتظاهرون الأعلام الحزبية والفلسطينية، وأكّدوا "حق المقاومة في تحرير أرضها والدفاع عن شعبها".

تنديد بمواقف كل من فرنسا وأمريكا الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة



وندّد المتظاهرون بـ"مواقف كل من فرنسا وأمريكا الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة"، وطالبوا بطرد السفير الفرنسي في لبنان.



وكان الرئيس الفرنسي، قد اقترح خلال زيارته إسرائيل قبل أيام تشكيل تحالف دولي ضد حركة "حماس" متهمًا إياها بأنها حركة "إرهابية" وأعلن دعم بلاده لإسرائيل في حربها على غزة، حد قوله.