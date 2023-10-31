الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 22.3% انخفاضًا فى عجز الميزان التجارى خلال أغسطس

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة الشهريـة لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2023.

وبلغت قيـمة العجز في الميزان التجارى 3.88 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023، مقابل 4.99 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق، بنسبــة انخفاض 22.3٪.

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تطور حجم الصادرات المصرية 

وحول أهم المؤشرات، سجلت قيمة الصادرات  3.36  مليـار دولار خـلال شهــر أغسطس  2023  مقابل  3.43  مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمـة صادرات بعض السلع وأهـمها: 
(منتجات البترول بنسبــة  61.5 %، أسمدة بنسبة  44.2٪، لدائــن بأشكالها الأوليـــة  بنسبة 7.3 ٪،  سجـاد وكليـم  بنسبة 4.8٪). 

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بينما ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة  70.6%، ملابس جاهزة بنسبة   5.8 ٪،  عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 42.8 %،فواكه طازجة بنسبـة 29.3 ٪).

تراجع قيمة الواردات من دول العالم


أما فيما يخص الواردات، انخفضت قيمتها بنسبة  14.0٪، حيث بلغت 7.24 مليار دولار خــلال شهـر أغسطس 2023، مقابل 8.42 مليار دولار، لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:  
(منتجات البترول بنسبة 0.7%، البترول الخام 42.6%، قمح بنسبة 29.8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.8%).

بينما أظهرت النشرة ارتفاع قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة بلغت 15.9%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4 %، سيارات ركوب بنسبـة 124.4٪،  نحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7%).

الاحصاء واردات العجز التجاري صادرات الميزان التجارى

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