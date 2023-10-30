"الإحصاء": 21.3% انخفاضًا فى إصابات العمل خلال 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام والقطاع الخاص، 50 عاملًا فأكثر، والقطاع الاستثماري عام 2022.

انخفاض إصابات العمل

وأظهرت المؤشرات أن إجمالى عدد حالات إصابات العمل بلغ 9857 حالة عام 2022، وبلغ عدد الذكور 8691 حالة، و1166 حالة إناث، مقابل 12527 حالة عام 2021، بانخفاض قدره 2670 حالة بنسبة انخفاض قدرها 21.3%.

بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1642 حالة بنسبة 16.7%، القطاع العام الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9٪ والقطاع الخاص 50 عاملًا فأكثر 5075 حالة، بنسبة 51،5 ٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3.0% من إجمالي عدد الحالات.

وبلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 8691 حالة بنسبة 88.2% والإناث 1166 حالة بنسبة 11.8% من إجمالي عدد الحالات.

التوزيع الجغرافي لإصابات العمل

سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1%، تلتها محافظة الإسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13.0%، بينما لم تسجل محافظتا المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.

سجلت مـهنـة الـفنيـين ومـساعدي الإخـصائـيين أكبر عدد من حالات إصابات العمل، حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2%، تلتها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3%، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين الـمزارعـين وعمال الـزراعــة والــعــامـلـين بـالـــصيــد 40 حالة بنــسبــة 0.4% من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات.

الأنشطة الأعلى إصابات

سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9%، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 892 حالة بنسبة 9.0%، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل.

بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في (سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة 27.7%، تليها (الإصابات الخطأ أو التصادم بأشياء) 2506 حالات بنسبة 25٫4%، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في حوادث الانفجار 16 حالة بنسبة 0٫2% من إجمالي عدد الحالات.