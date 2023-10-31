إحالة متهمين بسرقة ورشة كهرباء فى الأميرية للجنح

أحالت نيابة الأميرية، اليوم، المتهمين بسرقة محتويات ورشة كهرباء سيارات لمحكمة الجنح.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة عن أنه تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة محتويات ورشة كهرباء سيارات بدائرة قسم شرطة الأميرية، وعثر بحوزتهما على (أجزاء سيارات)، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل الورشة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل".

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.