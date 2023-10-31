الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهمين بسرقة ورشة كهرباء فى الأميرية للجنح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة الأميرية، اليوم، المتهمين بسرقة محتويات ورشة كهرباء سيارات لمحكمة الجنح.

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تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة عن أنه تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية  لقيامهما بسرقة محتويات ورشة كهرباء سيارات بدائرة قسم شرطة الأميرية، وعثر بحوزتهما على (أجزاء سيارات)، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل الورشة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل".

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإجراءات القانونية ورشة كهرباء سيارات أمر الإحالة المضبوطات المجني عليه محكمة الجنح

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