محافظ أسيوط يشهد التدريب الميداني لسيناريو محاكاة مواجهة أعطال بالغرف المغلقة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، التدريب الميداني على سيناريو محاكاة مواجهة أعطال طارئة بالغرف المغلقة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والذي يتم تنفيذه بمقر الشركة بنزلة عبداللاه بحي شرق، لصقل خبرات العناصر البشرية المعنية بمواجهة الأعطال والمخاطر المختلفة والتدريب على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرهما.

حضر التدريب العملي الميداني الدكتور مصطفى محمود مدير اقليم وسط الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية والمهندسة أمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والدكتور محمد المصطفى حميدة مدير فرع إسعاف أسيوط وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة ورؤساء القطاعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

سيناريو الإصلاح واستخدام أحدث الأجهزة الخاصة بالكشف عن الغازات وتوفير بيئة عمل آمنة

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح من المهندس علي الشرقاوي لمراحل التدريب العملي للتجربة العملية وتنفيذها على أرض الواقع بدءًا من تلقي إشارة حدوث عطل بأحد غرف المحابس التابعة للشركة ثم مرحلة الإصلاح والتعامل مع الإصابات وحتى إتمام مرحلة الإصلاح، ثم شاهد المحافظ ومرافقوه سيناريو الإصلاح واستخدام أحدث الأجهزة الخاصة بالكشف عن الغازات وتوفير بيئة عمل آمنة وإنقاذ أحد المصابين بأحد غرف المحابس بالتنسيق مع فريق الإسعاف ونقله إلى المستشفى الميداني لعمل الإسعافات اللازمة ثم نقله إلى المستشفي الجامعي، كما تابع خطة عمل معمل الشركة المتنقل وتابع مراحل العمل بالمعمل وخطة التشغيل واهميته الميدانية في تحليل عينات المياه.

وفي نهاية التدريب العملي الميداني وجه محافظ أسيوط الشكر للجهات المشاركة في التدريب مشددًا على ضرورة الإلتزام بالتوقيتات المحددة ومراحل تنفيذ التدريب العملي والتنسيق الجيد مع كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمة للإرتقاء بالتدريب مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات التدريبية للوقوف على جاهزية الجهات التنفيذية لمواجهة أية أحداث طارئة وإتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والحد من مخاطرها.

ووجه الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة وكافة قيادات الشركة والمشاركين في التدريب ورجال الإسعاف لتفانيهم في العمل ومدى جاهزيتهم واستعدادهم لمواجهة أية أزمات وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، لافتًا إلى إنه تم إجراء العديد من التجارب العملية والسيناريوهات لمواجهة الأزمات بالتنسيق مع كافة الأجهزة، فضلًا عن اجتماعاته المتكررة وجولاته الميدانية لتفقد أعمال تطهير مخرات السيول.

وأضاف المحافظ إنه يجرى سنويًا بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظيم مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة كان أخرها التدريب "صقر 112" في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات والذي يتم من خلاله مناقشة وعرض الموقف التعبوي للتدريب العملي المشترك ومهام الأجهزة التنفيذية المشاركة وفرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة ( المواقف الطارئة - الأزمات- الكوارث) بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة ومنها التدريب على حدوث سيول مفاجئة وما ترتب عليها من حوادث وتداعيات.

وأشار المهندس علي الشرقاوي إلى جاهزية كافة قطاعات الشركة للمشاركة في مواجهة أية كوارث أو أزمات طارئة فضلًا عن خطة الشركة وجاهزيتها المستمرة للتعامل مع أية أعطال وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث وغرفة عمليات لاستقبال أي بلاغات وتقسيم المحافظة على 4 قطاعات جغرافية لإحكام السيطرة وسرعة عمل اللازم على مدار 24 ساعة.

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب