محافظ أسيوط يعلن استمرار عقد جلسات التشاور لمناقشة مقترحات المواطنين

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار عقد جلسات التشاور لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين تمهيدًا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025.

وتم عقد جلسة في مركز منفلوط وفقًا للخطة العامة للجلسات التي تم الإعلان عنها، في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا، بمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم عقد جلسة تشاور في مركز منفلوط بحضور محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وبهاء علي عثمان، مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام للمحافظة، ونفيسة عبد السلام، مسئول المشاركة المجتمعية، وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة، وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية، وذوي الهمم، والأهالي، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.



استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين



وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) والإطلاع على أبرز ملامح الخطة، وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.

وأوضح المحافظ أن جلسات التشاور انطلقت بكافة مراكز ومدن المحافظة والتي تستمر حتى 9 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والأحياء وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، مناشدًا جميع المواطنين للمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة لأن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي.

وأوضح إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وإدراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن، لافتًا إلى استمرار عقد جلسات التشاور بجميع مراكز وأحياء المحافظة وفقًا للجدول المعلن مسبقًا.

جلسة تشاور مركز منفلوط

جلسة تشاور مركز منفلوط

جلسة تشاور مركز منفلوط

جلسة تشاور مركز منفلوط

جلسة تشاور مركز منفلوط

جلسة تشاور مركز منفلوط

جلسة تشاور مركز منفلوط