"القاهرة الإخبارية": مصر تواصل الدفع بمزيد من المساعدات الإغاثية لغزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات من اصطفاف المتطوعين، ممسكين بعلم مصر وعلم فلسطين، بجانب قوافل المساعدات في معبر رفح، مؤكدة أن مصر تواصل الدفع بمزيد من المساعدات الإغاثية لغزة، حيث تصطف عشرات الشاحنات من المساعدات بين رفح والشيخ زويد.

تنسيق مصري لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة

وأفادت القناة بتجهيز 60 شاحنة مساعدات جديدة لإدخالها إلى قطاع غزة، معربة عن وجود تنسيق مصري لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن التحالف الوطني المصري يجهز عشرات الشاحنات لدعم قطاع غزة.