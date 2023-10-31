"الصحة الفلسطينية": ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 8525 شهيدًا و21048 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8525 شهيدًا و21048 مصابًا، وذلك خلال خبر عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية عرضت تقريرًا بالأرقام عن حجم الخسائر والأضرار الناجمة في المنشآت منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، وأوضح التقرير أن عدد المنشآت الصحية المتضررة 56 منشأة.

الأضرار الناجمة في المنشآت عن العدوان الإسرائيلي على غزة

تضرر 181 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، وخروج 32 مدرسة عن الخدمة، و72 مقرًا حكوميًا تضرر بشكل كبير، وتم هدم 33 مسجدًا، وتضرر 3 كنائس، و20 ألف وحدة سكنية أصبحت غير قابلة للسكن، ونزح مليون و400 ألف فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها.