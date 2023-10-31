الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية": ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 8525 شهيدًا و21048 مصابًا

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على  غزة إلى 8525 شهيدًا و21048 مصابًا، وذلك خلال خبر عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية عرضت تقريرًا بالأرقام عن حجم الخسائر والأضرار الناجمة في المنشآت منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، وأوضح التقرير أن عدد المنشآت الصحية المتضررة 56 منشأة. 

الأضرار الناجمة في المنشآت عن العدوان الإسرائيلي على غزة

تضرر 181 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، وخروج 32 مدرسة عن الخدمة، و72 مقرًا حكوميًا تضرر بشكل كبير، وتم هدم 33 مسجدًا، وتضرر 3 كنائس، و20 ألف وحدة سكنية أصبحت غير قابلة للسكن، ونزح مليون و400 ألف فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها.

الصحة الفلسطينية ضحايا العدوان العدوان الإسرائيلى القاهرة الإخبارية مصاب شهيد

مواد متعلقة

مدبولي: المدن التي سيتم إنشاؤها بسيناء “مخططة”

رئيس الوزراء: استصلاح 290 ألف فدان وسط وشمال سيناء

أرض الفيروز.. كيف أصبحت الشبكات والمرافق في محافظة شمال سيناء؟

مدبولى: تنفيذ مشروعات خدمات عامة بـ2.2 مليار جنيه فى شمال سيناء

رئيس الوزراء: "مشروعات سيناء هتكون قد مشروع السد العالى مرتين وتلاتة"

مدبولى: استثمارات بـ8.3 مليار جنيه فى الفترة القادمة بشمال سيناء

مدبولى: التنمية الحقيقية فى سيناء بدأت تحت قيادة الرئيس السيسى فى 2014

"محدش يقدر ياخدها مننا".. شبه جزيرة سيناء "تنمية واستقرار"

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

ضحية جديدة.. اتهام "عنتيل مدينة نصر" بالاعتداء على فتاة بالقاهرة الجديدة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

موعد إجازة نصف العام 2024 وموعد امتحانات الترم الأول؟

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا