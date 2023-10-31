الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: اهتمام غير مسبوق من الدولة بتنمية سيناء

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق من أجل تحقيق التنمية والنهضة في أرض سيناء الحبيبة، حيث تم التحرك نحو سيناء أولًا من خلال اقتلاع جذور الإرهاب الغاشم ومكافحته لتحقيق الأمن والأمان وعودة الاستقرار للبلاد.

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إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين
وأشار النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إلى أنه تم إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين من أجل الارتقاء بحياة الأهالي، فضلًا عن تخصيص مليارات الجنيهات من أجل تنمية أرض الفيروز، فسيناء تعد على رأس أولويات الدولة، ولم تدخر يومًا جهدًا في سبيل تنميتها.  

 أرض سيناء عمق استراتيجي

وأضاف عضو مجلس النواب أن أرض سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، فعلى مدار تاريخها تعرضت لحروب كثيرة وخاضت الدولة المصرية هذه الحروب من أجل الدفاع عن كل شبر في أرض الفيروز، حيث كان آخر هذه الحروب مع الجماعات الإرهابية.

عضو مجلس النواب الدولة المصرية أرض سيناء الإرهاب ارض الفيروز

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