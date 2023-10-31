الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: استصلاح 290 ألف فدان وسط وشمال سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأراضي التي سيتم استصلاحها في  سيناء، هي أراض محددة، وسيتم توزيعها على الأهالي بعقود واضحة وصريحة بحق انتفاع، ليبدأ تخصيصها للأهالي في شمال سيناء وكل المهتمين بالتنمية الزراعية في المناطق المخصصة بالمحافظة.

المشروع الأكبر في استصلاح الأراضي بسيناء

وأضاف مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لاستعراض خطة إعادة تسكين أهالي سيناء وخطة التنمية بمدن شمال سيناء، أنه سيتم استصلاح 90 ألف فدان في منطقة بئر العبد، لكن المشروع الأكبر في استصلاح الأراضي هو 290 ألف فدان في شمال ووسط سيناء، واستثمرت الدولة في محطة بحر البقر لأجل هذا الغرض.

وتابع، أن منطقة الـ109 ألاف فدان، وهي المنطقة الحدودية المخطط استغلالها، لن تكون فيها أماكن للزراعة بمنتهى الوضوح.

سيناء رئيس مجلس الوزراء دبولي التنمية الزراعية استصلاح الأراضي بسيناء

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