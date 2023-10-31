مصر تشارك باجتماعات المجموعة الاستشارية للطاقة النووية بوكالة الطاقة الذرية

شاركت مصر للمرة الأولى في اجتماعات المجموعة الاستشارية للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية (SAGNE)، يمثلها الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية.

انضمت مصر لعضوية المجموعة الاستشارية للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولأول مرة من تاريخ إنشاء المجموعة عام 2000، حيث يقدم الفريق الاستشاري الدائم المعني بالطاقة النووية (SAGNE) التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية المشورة للمدير العام بشأن أنشطة الوكالة في مجال الطاقة والعلوم النووية، والسياسات والاستراتيجية الفنية المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة النووية وتطوير هندسة الطاقة النووية، وبناء القدرات وإدارة المعرفة النووية عالميًا.

جدير بالذكر أن انضمام مصر لعضوية المجموعة الاستشارية سيحقق إمكانية التعرف عن قرب على أهم الموضوعات والأولويات ذات الصلة بأنشطة الوكالة، في ظل إشراف هذه المجموعة الاستشارية على الموضوعات ذات الصلة بالمحطات النووية ودورة الوقود النووي، إلى جانب ما يعكسه الترشيح من توافر الخبرات المصرية المتميزة في هذه المجالات.

إسهامات الوكيل تقوده لعضوية المجموعة الاستشارية للطاقة النووية بالدولية للطاقة الذرية

وجاء اختيار الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ضمن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية (Standing Advisory Group on Nuclear Energy (SAGNE)) لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة خلال الفترة من 2023 حتى 2026، بعد الموافقة الرسمية على ترشيح من روفائيل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أرسلته سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا إلى السفارة المصرية بفيينا، لما له من معرفة وخبرات وإسهامات قيمة في البرنامج النووي المصري وكذا إسهاماته في المجموعة الفنية للبنية التحتية للطاقة النووية وغيرها من الفعاليات التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتوجه رئيس المحطات النووية، أمس الإثنين، بدعوة من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لحضور أول اجتماع للمجموعة الاستشارية للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا بالنمسا في الفترة من 1 نوفمبر حتى 3 نوفمبر، يسبقه يوم تحضيري في 31 أكتوبر، حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها التشاورية بشكل سنوي في مقر الوكالة بفيينا بالنمسا، ويتم فيها بحث موضوع الطاقة النووية على المستوى العالمي.