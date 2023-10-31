الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يعلن شن هجوم بري على غزة.. وفيديو يظهر التوغل بالقطاع

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

نشرت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، فيديو مصور يظهر توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل  قطاع غزة.

يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال، أكد خلالها الانطلاق لشن هجوم بري على الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

فيما أفادت مصادر فلسطينية مطلعة بأن هناك اشتباكات شديدة وجها لوجه في أكثر من منطقة في قطاع غزة، خاصة شمال وشرق المدينة، مؤكدة أنها فحص حقيقي لقدرات المقاومة في الاشتباك البري.

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ارتفاع حصيلة هجوم الاحتلال على غزة لـ8306 شهداء

وفي وقت سابق من اليوم، كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني سلامة معروف، عن حصيلة وآثار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 24 علي التوالي.

وقال معروف، خلال مؤتمر صحفي له قبل قليل: “نذكر الاحتلال النازي ببعض ضحايا مجازره، قتله أطفالا رضع، أصغرهم شهر واحد وأكبرهم 8 أشهر".

وأضاف معروف: “ارتكب الاحتلال جرائم بحق عدد من العائلات، منها عائلة ملكة استشهد منها 17 شخصا، عائلة بركة استشهد منها 18 شخصا، عائلة غباين 19 شهيدا، عائلة زنون 18 شهيدا، عائلة الكرد 20 شهيدا”.

وأوضح معروف أن حصيلة الشهداء جراء العدوان المستمر على قطاع غزة ارتفع إلى 8306 شهداء منهم 3457 طفلا و2136 سيدة وفتاة، فيما بلغ عدد الإصابات التي وصلت مستشفيات القطاع 21048 إصابة.

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كما ارتكب الاحتلال 908 مجازر بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها آلاف الشهداء، فيما ارتقى 35 صحفيًا و124 من الكوادر الطبية و18 من طواقم الإنقاذ من الدفاع المدني منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الجاري.

وقال معروف: "العالم الذي كان يتداعى أمام ضحايا الكوارث الطبيعية من الفيضانات والزلازل، يصمت اليوم أمام جرائم الاحتلال التي يرتكبها في غزة".

وأشار معروف إلى أن الحديث عن زيادة عدد الشاحنات هو محاولة ترميم لآلية فاشلة أساسا، لأن العدد المحدود الذي يدخل منها لا يلبي احتياجات الإغاثة الإنسانية العاجلة في ظل الارتهان لاشتراطات الاحتلال.

وسائل إعلام عبرية جيش الاحتلال الفصائل الفلسطينية هجوم بري غزة

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